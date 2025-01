Conceiçao, scivolone in conferenza: "Mio figlio a letto con un uomo? Ma lui è veramente un uomo"

17 gennaio 2025 a

Scivolone per Sergio Conceiçao. Accade durante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan. Per l'occasione il tecnico rossonero è stato incalzato da diversi giornalisti. Tra questi uno in particolare, parlando di mercato, ha chiesto all'allenatore cosa ne pensasse di Joao Felix - accostato in queste ore al Milan - che ai tempi del Porto era compagno di stanza di suo figlio Rodrigo (oggi calciatore dello Zurigo). "Messa così... Mio figlio che dorme con un uomo.... Guarda che mio figlio è veramente un uomo eh". Una frase infelice, che però ha scatenato le risate dei presenti.

Tornando seri, Conceiçao ha voluto precisare che "la squadra non è preparata per il 4-4-2: praticamente facciamo 4-2-4 e rischiamo. Poi quando c'è da vincere io rischio perché per me pareggiare è perdere due punti". Insomma, il rischio è elevato perché "quando rischiamo qualcosa, ci scopriamo dietro, ma l'equilibrio è molto importante. Col tempo sicuramente sì, il 4-4-2 mi piace. Ho giocato per anni così, è molto equilibrato. Ma le caratteristiche dei giocatori devono essere quelle che penso io, altrimenti non sarei neanche intelligente a farlo".

E ancora una volta incalzato dalle domande, il tecnico ha bocciato il mercato di gennaio: "È aperto per troppo tempo e crea sempre nei giocatori emozioni non positive. Il gruppo va equilibrato. Non è la cosa più importante per me oggi il mercato. Dopo la partita: io sto parlando con la dirigenza. Sapete che non è facile acquistare giocatori che possano dare qualcosa in più a questo gruppo. Tempo con ce n'è. Noi cerchiamo di parlare tra di noi e siamo d'accordo su quello che vogliamo".