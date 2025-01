Lorenzo Musetti, sconfitto in quattro set da Ben Shelton: il colpo con cui lo ha annientato

18 gennaio 2025 a

Lorenzo Musetti esce di scena al terzo turno dell'Australian Open, primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 22enne tennista carrarino, numero 15 del ranking Atp e 16 del tabellone, si è arreso con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 7-6(5) allo statunitense Ben Shelton, 20esimo della classifica mondiale e n.21 del seeding, al termine di un match durato due ore e 52 minuti. Per un posto nei quarti Shelton sfiderà il francese Gael Monfils.

L'ultimo punto della partita è stato rappresentativo di tutta la garra che Ben Shelton ha messo in campo per eliminare l'azzurro dagli Australian Open. Siamo sul quarto set, al tie break. 6 a 5 per l'americano. Serve lui, benissimo. Battuta angolata, a uscire. Musetti riesce a intercettarla e a rispedirla al mittente. Ma a quel punto, Shelton si era già predisposto col corpo per sfoderare un dritto glaciale, con tutta la metà sinistra del campo sgualcita. Palla verso la riga di fondo e punto per l'americano. poi l'urlo liberatorio e l'applauso del pubblico di Melbourne. L'azzurro è fuori dal grande Slam.

Agli ottavi Shelton incontrerà Gael Monfils, n. 41 al mondo. Il francese ha battuto lo statunitense Taylor Fritz, n.4 Atp al terzo turno degli Australian Open. Il 38enne parigino, che a inizio gennaio è diventato il più anziano vincitore di un torneo del circuito principale dal 1977, si è imposto per 3-6, 7-5, 7-6 (7/1), 6-4.

