Panatta bombarda gli Australian Open: "Bagnini", travolto dalle critiche

Questione di stile, o forse di comodità. Sicuramente rispetto a decenni fa, gli outfit dei tennisti sono cambiati parecchio. E non potrebbe essere altrimenti. La moda cambia, i giocatori pure. E i diversi brand fanno a gara per trovare il completo più stravagante e riconoscibile. Poi ci sono quei tornei - come l'Australian Open -, dove si può osare di più, rispetto alle regole rigide imposte per esempio da Wimbledon.

Adriano Panatta è uno della vecchia scuola. E, a guardare i tennisti in gara all'Australian Open, ha avuto un sussulto d'altri tempi. L'ex leggenda del tennis italiano ha criticato l'outfit di alcuni tennisti. Il motivo? Indossano magliette completamente smanicate. "Ma io mi domando? Ma tutti questi giocatori vestiti con la canotta non sembrano dei bagnini invece di tennisti? Se mi ricordo bene l’ultimo torneo di tennis a Forte dei Marmi dedicato a loro l’ha vinto".

Se mi ricordo bene l’ultimo torneo di tennis a Forte dei Marmi dedicato a loro l’ha vinto @paolobertolucci … — Adriano Panatta (@AdrianoPanatta) January 18, 2025

Nenache a dirlo, il tweet era rivolto al suo amico e collega Paolo Bertolucci. Ma il messaggio ha comunque generato una valanga di commenti. E c'è chi gli ha fatto notare che le canotte non sono proprio una novità di questi Australian Open. "Un certo Rafa Nadal ci ha fatto tutta la carriera in canotta. E che carriera!!! Cosi giusto per ricordarlo".