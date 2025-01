Jannik Sinner e il malore con Rune, l'orrore: "Ecco cosa sei senza doping"

Jannik Sinner è riuscito a sconfiggere Holger Rune nel match valevole per gli Ottavi degli Australian Open. Ma l'azzurro ha dovuto fare i conti con un malore che lo ha costretto ai box nel corso del terzo set. Scena già vista a Wimbledon, quando l'altoatesino si è accomodato in panchina e ha avuto un breve consulto col proprio medico. I sintomi sono preoccupanti: nausea, voltastomico, giramento di testa e caldo eccessivo. Alcuni hanno parlato di un virus, che nei giorni scorsi ha colpito anche altri atleti come la stessa Anna Kalinskaya.

Ma c'è anche chi ha gridato al complotto. Su X in tanti ritengono che il malore accusato da Sinner sia una chiara conseguenza del doping. O meglio: una chiara conseguenza dell'assenza di doping. Niente più farmaci, astinenza e quindi problemi di salute.

"Quarti di finale di Wimbledon 2024: Jannik Sinner chiede un timeout medico di 12 minuti per una perdita di forma fisica fuori dal campo - ha scritto un utente su X -. Australian Open R4 2025: Jannik Sinner chiede un timeout medico di 11 minuti per una perdita di forma fisica fuori dal campo. Giocatore di tennis eccezionale, tuttavia è risultato positivo a due test antidroga e sfrutterà qualsiasi pagina del libro delle istituzioni a suo vantaggio. Bugiardo di nome, bugiardo di natura".

