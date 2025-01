Champions League: Atalanta ai playoff, Sturm Graz travolto 5-0

21 gennaio 2025 a

Obiettivo centrato: l'Atalanta travolge con un secco 5-0 gli austriaci dello Sturm Graz e ottiene la matematica qualificazione ai playoff di Champions League. Ma non solo, perchè con gli attuali 14 punti e una partita ancora da giocare la Dea ha anche ottima chance di passare direttamente agli ottavi. Decisiva l'ultima gara in casa del Barcellona la settimana prossima. Contro lo Sturm non c'è stata storia, anche senza alcuni big come Lookman la Dea ritrova il gioco spumeggiante delle migliori occasioni. Nel primo tempo sblocca il risultato Retegui, nella ripresa ci pensano poi Pasalic, De Ketelaere, Lookman e Brescianini a chiudere i conti. Un'Atalanta ritrovata, che riscatta parzialmente il ko in campionato contro il Napoli. In Europa il cammino dei ragazzi di Gasperini è stato fin qui quasi perfetto, segno di una maturità a livello internazionale ormai acquisita dopo il trionfo dello scorso anno in Europa League. Nell'Atalanta, Gasperini ripropone in difesa capitan Toloi, preferito a Djimsiti e Scalvini. A centrocampo turno di riposo per Ederson, sostituito da Pasalic, mentre in attacco Lookman lascia spazio alla coppia formata da De Ketelaere e Retegui, supportati da Samardzic.

Esordio dal primo minuto sulla fascia destra per il diciannovenne Palestra. Nello Sturm Graz, il tecnico Saumel si affida alla qualità di Kiteishvili sulla trequarti dietro Boving e Camara.L'Atalanta prova subito a impostare il suo ritmo, anche se la prima vera occasione è dello Sturm in contropiede con Camara che tutto solo davanti a Carnesecchi si divora il possibile 1-0. Da gol mangiato a gol subito, la legge del calcio è spietata: sul capovolgimento di fronte passa la squadra di Gasperini con il solito Retegui al 11', su assist di Zappacosta. Poco dopo la Dea sfiora anche il raddoppio con De Ketelaere e ancora con lo scatenato Zappacosta in almeno un paio di circostanze. La compagine austriaca di fatto non riesce più ad uscire dalla sua metà campo, con l'Atalanta in pressing continuo e sempre con l'impressione di poter sfondare il muro difensivo avversario.Nella ripresa, infatti, è ancora devastante la squadra di Gasperini che va subito in gol con De Ketelaere ma arbitro e Var annullano per fuorigioco di Lookman.

Poi ci prova il neo entrato Cuadrado, che da ottima posizione colpisce un palo clamoroso. Quindi dopo un'altra occasione fallita da Lookman, al 58' ci pensa Pasalic a firmare finalmente il 2-0 su assist di Cuadrado. Rete convalidata dopo un check del Var. Sulle ali dell'entusiasmo l'Atalanta cinque minuti dopo trova anche il tris con De Ketelaere, che in mischia batte il portiere austriaco con un tocco di punta. Partita di fatto finita. L'Atalanta è scatenata e continua a martellare la porta del malcapitato Scherpen, Dea ancora pericolosa con Lookman e con il neo entrato Brescianini mentre a Zappacosta viene annullato una rete per fuorigioco. Il poker arriva meritato all'89' firmato di testa da Lookman su assist delizioso ancora di un ottimo De Ketelaere, mentre in pieno recupero è l'altro neo entrato Brescianini a chiudere i conti con la rete del 5-0. Nel finale si 'sporca i guanti' anche Carnesecchi negando il gol della bandiera a Zvonarek.