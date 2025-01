Jannik Sinner, "cosa fai mi prendi in giro?": la battuta che imbarazza l'azzurro

22 gennaio 2025 a

"Quando sei giovane recuperi molto in fretta", "Ma cosa fai mi prendi in giro?": simpatico scambio di battute tra Jannik Sinner e Jim Courier agli Australian Open. L'azzurro stava parlando della sua ripresa dopo il malore dei giorni scorsi durante il match con Rune, quando l'opinionista, ex tennista americano, lo ha interrotto con una battuta. A quel punto l'azzurro, con ironia ma anche un leggero imbarazzo, ha ammesso: "Non sono il massimo come persona da intervistare".

Parlando dei momenti prima della partita poi vinta con de Minaur, Sinner ha voluto ringraziare il suo staff: "Ho un team forte che mi aiuta, il loro apporto è fenomenale. Mi sono svegliato bene, ho scritto subito ‘sono pronto' alla partita di oggi. Ho provato a stare a letto il più possibile, ho mangiato le cose giuste. E ho fatto le cose giuste per sentire bene la palla". Poi ha raccontato cosa ha fatto per prepararsi alla partita di oggi: "Ieri è stata una giornata tranquilla, ho palleggiato una quarantina di minuti con i miei allenatori. A me piace molto dormire, ho cercato di riposare il più possibile, riposare, rilassarmi ed essere pronto".

Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open, strapazza De Minauro: il colpo con cui lo stende

Quando gli è stato chiesto se avesse visto il match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic, Sinner ha spiegato di aver visto la partita e di averla anche apprezzata parecchio: "Partita straordinaria quella tra Novak e Carlos. Peccato che sia arrivata così presto. La loro è la rivalità migliore che c'è nel tennis".