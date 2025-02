Jannik Sinner, la foto che riaccende la polemica: dove lo hanno beccato

01 febbraio 2025 a

La polemica sul rifiuto di Jannik Sinner a partecipare all'incontro al Quirinale con Sergio Mattarella non accenna a placarsi. Anzi, si arricchisce di nuovi elementi. Come per esempio le parole di Sofia Goggia che, in un'intervista rilasciata a Repubblica, ha attaccato il numero uno al mondo sostenendo che non si possa dire "no" al capo dello Stato italiano. L'altoatesino aveva già motivato la sua decisione sostenendo di aver bisogno di riposarsi in vista dei prossimi appuntamenti sportivi.

Ma Sinner non sembra volersi riposare. Il numero uno al mondo è stato pizzicato sul Plan de Corones intento a godersi una giornata sugli sci. E, sollecitato da un fan che lo ha riconosciuto, si è concesso a uno scatto che è subito diventato virale sui social. La foto, com'era prevedibile, ha suscitato lo sdegno di chi non ha digerito il rifiuto a incontrare Sergio Mattarella.

Kronplatz, Südtirol



Back on Home, back on the slopes ⛷️



Forza ❄️ pic.twitter.com/aTh0WJRwIW — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) February 1, 2025

Il presidente della FITP Angelo Binaghi aveva già cercato di smorzare tutte le polemiche. "Ma nessuno sgarbo istituzionale, ci mancherebbe - aveva dichiarato -. Abbiamo un Presidente della Repubblica di tale livello che ha capito benissimo quali fossero i problemi di Jannik". Così come lo stesso Matteo berrettini: "Ci ha dato una mano un certo ragazzo altoatesino... Gli ho mandato un messaggio dopo gli Australian Open. In Davis conta il gruppo - ha poi aggiunto il tennista romano riferendosi all'edizione 2025 - Se poi ci sara' Sinner, che è il numero 1 tanto meglio: dara' il massimo".