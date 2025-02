Anna Kalinskaya si ritira e scoppia in lacrime: cosa è successo

01 febbraio 2025 a

Non c'è pace per Anna Kalinskaya. la tennista russa non sta avendo fortuna in amore, con la rottura con l'ex fidanzato Jannik Sinner. Ma non le sta andando bene nemmeno ciò che sa fare meglio: giocare a tennis. Il motivo? Ancora un brutto infortunio, che l'ha costretta a ritirarsi da Singapore. E pensare che poteva essere l'occasione perfetta per acciuffare il primo titolo in carriera.

Ciò che stupisce di più nell'ecosistema Kalinskaya è il crollo emotivo nei momenti difficili. Come nel match di Singapore contro Ann Li, numero 85 della classifica WTA. A un certo punto, la russa ha avvisato la giudice di sedia: impossibile continuare a giocare, ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio. Poi, quando è arrivato il momento di salutare l'avversaria, è scoppiata in lacrime. Con lei hanno pianto anche gli organizzatori del torneo nella città-stato asiatica, che l’avevano scelta come vedette per lanciare la kermesse.

Get well soon Anna



Ann Li is through to the final as Kalinskaya retires due to injury.



Final score: 7-6(2), 1-0, RET.#SgTennisOpen pic.twitter.com/lMhZICCSsG — wta (@WTA) February 1, 2025

La russa sta attraversando un brutto periodo. Prima la rottura con Sinner, poi il malore accusato a Melbourne agli Australian Open. E ora questo infortunio che proprio non ci voleva. Forse, la Kalinskaya dovrebbe ritrovare un po' di serenità per essere performante anche sul campo da gioco. Chissà che non possa esserci una svolta sentimentale.