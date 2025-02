Jannik Sinner, "si vedono i primi effetti": Alex Meliss entra nello staff e stravolge tutto

04 febbraio 2025 a

Si iniziano a vedere i primi effetti della collaborazione di Jannik Sinner con l'altoatesino Alex Meliss, che dallo scorso novembre è entrato nel suo staff per occuparsi della presenza social e web del tennista numero uno al mondo. Da tempo presente su Instagram con il suo account ufficiale @janniksin, ora il campione sbarca anche su YouTube con un canale tutto suo. Il primo video pubblicato dura quasi nove minuti e mostra, con tagli veloci, in stile clip musicale, scorci della vita quotidiana del 23enne durante gli Australian Open, vinti nella finale con Alexander Zverev.

Nel filmato si vedono gli allenamenti in palestra e sul campo, ma anche momenti di spensieratezza con gli amici in giro per la città alla guida di una golf car. A un certo punto, poi, non senza un po' di imbarazzo, Sinner permette di dare un'occhiata alla sua stanza d'albergo piuttosto disordinata. Dopo l'apertura del canale, si è subito registrato un boom di iscritti: 52.500 al momento, ma con crescite esponenziali di 100 appassionati ogni manciata di minuti. Il traguardo dei 3.2 milioni di follower di Instagram, insomma, non sembra essere così irraggiungibile anche su YouTube. La pagina Tiktok, invece, risulta ancora vuota. Pure in questo caso, però, si tratterebbe solo di una questione di tempo.