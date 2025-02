Mondiali di Sci, la Brignone d'argento in SuperG. Sofia Goggia quinta

06 febbraio 2025 a

Mattinata dolce-amara per l'Italia dello sci ai Mondiali di Saalbach, in Austria. L'azzurra Federica Brignone, dominatrice della stagione in Coppa del Mondo, vince la medaglia d'argento nel SuperG femminile. Per la 34enne è la quarta medaglia iridata in carriera. Parziale "delusione", invece, per Sofia Goggia, quinta al traguardo.

La Brignone ha chiuso con il tempo di 1'20"57, con 10 centesimi di ritardo dall'atleta di casa, Stephanie Venier. Il podio è completato dalla statunitense Lauren Macuga e dalla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, entrambe medaglia di bronzo (+0.24). Quinta la Goggia, con un ritardo di 3 decimi tondi.

Per quanto riguarda le altre italiane in gara, nona Elena Curtoni (+0.76), solo sedicesima Marta Bassino (+1.63), campionessa del mondo uscente dopo l'oro conquistato nel 2023 ai Mondiali di Courchevel Meribel. Ultima delle azzurre Laura Pirovano è invece 18esima (+1.72).

"Sono molto orgogliosa - è il commento a caldo della Brignone d'argento -. Sicuramente non era un SuperG nelle mie corde, ho detto al massimo salto troppo lungo, al massimo mi 'cartello', però oggi apro il gas". "E' una bella emozione - ha aggiunto ai microfoni di Raisport la Brignone, che è prima nella classifica generale di Coppa del mondo, prima in quella di Libera, seconda in SuperG e terza in Gigante -. Io comunque avevo parecchia pressione: so di aver fatto una super stagione e che tutti si aspettano sempre qualcosa da me, io per prima voglio fare qualcosa di grande. Però oggi sono riuscita a rimanere concentrata sui miei sci, ero contenta della mia prova. Ovviamente ci sono state delle sbavature, ma va bene così e ringrazio il mio team perché è stato un avvicinamento bello a questa gara".