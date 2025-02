Daniil Medvedev crolla dopo il ko con Bellucci: "Amo il tennis, guadagno tanto. Ma..."

06 febbraio 2025 a

a

a

Altra prestazione incolore, contro l’italiano Mattia Bellucci, ed ennesima eliminazione dopo quella degli Australian Open. Per Daniil Medvedev è un momento difficilissimo della sua carriera.

La sua carriera sembra essere cambiata di colpo, e il russo è il volto della tristezza. Le sue parole sono dirette e negative: “Non so neanche cosa dire riguardo questa cosa — ha detto dopo il k.o. di Rotterdam —. Mi piace moltissimo il tennis, guadagno ancora molti soldi. Quindi continuerò a giocare a tennis fino a quando ne avrò la possibilità. Se poi uscirò fuori dai primi 100 della classifica non lo so ma credo che questa cosa non succederà. Sono suo che tornerò a essere abbastanza forte per superare questo momento”.

Dopo un primo turno complicato contro Stan Wawrinka, è arrivato il vero e proprio disastro contro Bellucci. Il 2025 è cominciato nel modo peggiore per Medvedev, uscito prematuramente dagli Australian Open e ora battuto anche a Rotterdam. Il digiuno dai titoli è lunghissimo e risale agli Internazionali di Roma 2023.

"Assurdo". Bellucci elimina Medvedev, il punto con cui lo sbatte fuori da Rotterdam | Video

Dall’altra parte del campo, Bellucci è il volto della gioia: “Una delle idee che avevo per questa partita era quella di provare a divertirmi in campo, ho cercato di giocare il più possibile con il serve&volley che a volte può essere una soluzione”, le sue parole. Poi un commento sulla decisione di battere da sotto: “L’ho visto molto lontano, quindi in quel momento ho pensato ‘se non lo faccio adesso non lo posso fare mai più’ — ha concluso — Ovviamente non volevo mancargli di rispetto, ho solo provato a tirarlo fuori dalla sua posizione”. Per Mattia si sono aperte le porte dei quarti di finale.