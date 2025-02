Lewis Hamilton, il clamoroso regalo di addio ai 3.000 dipendenti della Mercedes

06 febbraio 2025 a

Lewis Hamilton ha lasciato la Mercedes. Il suo futuro è in Ferrari. E inutile dirlo i tifosi sono pronti per accoglierlo a braccia aperte alla prima vittoria in pista e per i ferraristi è un sogno che si avvera. Ma Hamilton ha voluto chiudere i conti con la sua vecchia scuderia in modo elegante con un regalo per tutti i dipendenti delle frecce d'argento. Un regalo particolare e davvero ricercato.

Un'opera d'arte. Il campione del mondo ha incaricato il famoso pittore e scultore inglese, Paul Oz di realizzare un dipinto a olio raffigurante la sua monoposto durante il Gran Premio di Monaco del 2019 da donare alla sede di Barckley e di cui fare poi 3mila copie di modo che ogni membro della squadra tedesca ne avesse una.

E a rivelare il tutto è stato proprio l'artista britannico: "Ora che la notizia è di dominio pubblico e tutti i 3000 dipendenti della Mercedes GP hanno ricevuto le stampe, posso parlarne. Il mio unico compito era quello di concentrarmi sulla macchina piuttosto che su Lewis, e quindi ho scelto di dipingere un'immagine di Monaco 2019 disputato solo pochi giorni dopo la scomparsa di Niki Lauda e la squadra ha fatto correre Lewis un halo rosso per ricordare Niki. Lewis ha fatto la pole e poi ha dominato la gara", ha scritto sui social.