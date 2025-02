Fiorentina-Inter, i viola spianano i nerazzurri per 3-0: come cambia la classifica

06 febbraio 2025 a

a

a

La Fiorentina batte 3-0 l'Inter nel recupero della 14/a giornata, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' e ripreso dal 17', minuto in cui fu sospeso lo scorso 1° dicembre per il malore del centrocampista gigliato Edoardo Bove. A decidere il match disputato allo stadio 'Artemio Franchi' la rete di Ranieri al 59' e la doppietta di Kean, a segno al 68' e all'89'. In classifica i nerazzurri restano al 2° posto con 51 punti, 3 in meno del Napoli capolista, mentre i viola agganciano al 4° posto la Lazio a quota 42.

Al 4' della ripresa gioco fermo dopo un testa a testa in cui Comuzzo ha avuto la peggio, per fortuna dopo pochi secondi il difensore può proseguire il match. Al 6' Dodo serve in profondità Kean ma la conclusione dell'attaccante finisce larga. Al 9' Lautaro cerca il destro in girata, su cross dalla destra, per anticipare tutti ma spedisce alto. Al 14' la Fiorentina sblocca il match: cross dalla sinistra e interno al volo di Ranieri che lascia fermo Sommer e porta in vantaggio la viola. I nerazzurri accusano il colpo e al 23' arriva il raddoppio. Cross dalla destra di Dodo e colpo di testa perfetto di Kean che la mette bassa sul primo palo e fa 2-0. Inzaghi prova a correre ai ripari con un triplo cambio: fuori Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan, dentro Dimarco, Barella e Arnautovic. Al 28' Barella riceve una buona sponda in area e calcia con il destro ma senza inquadrare lo specchio della porta. Alla mezz'ora Dimarco prova a sorprendere De Gea quasi da centrocampo, il portiere la blocca sulla linea. Al 36' Arnautovic stacca di testa, sul cross di Dimarco, ma non trova la porta. Un minuto dopo Inzaghi esaurisce i cambi: fuori Frattesi e Carlos Augusto, dentro Asllani e Taremi. Al 42' Lautaro fa la sponda di testa per l'inserimento di Arnautovic che va con l'esterno sinistro ma non riesce a colpire il pallone e la sfera finisce tra le mani di De Gea. Un minuto dopo arriva la prima sostituzione di Palladino che inserisce Colpani per Gosens. Al 44' arriva il terzo gol dei padroni di casa. Sbaglia clamorosamente il retropassaggio Dimarco e con Sommer fuori dai pali Kean ne approfitta, destro a porta vuota e palla in rete. Al primo minuto di recupero doppia sostituzione per Palladino: fuori Beltran e Kean, dentro Cataldi e il debuttante Caprini. Nei restanti 6' di recupero non succede più nulla di importante e al triplice fischio esplode la gioia del 'Franchi'.