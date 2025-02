Milan, vittoria importantissima contro l'Empoli per 2 a 0: decidono Leao e Gimenez

08 febbraio 2025 a

a

a

Conceicao azzecca i cambi e il Milan espugna il campo dell'Empoli per 2-0. Sono Leao e Gimenez, inizialmente in panchina, a risolvere una sfida cominciata sottotono da Maignan e compagni. Un successo importante per la classifica e per il morale, ma anche e soprattutto per la prima rete in Serie A del messicano che ha iniziato al meglio la sua avventura in rossonero. Si comincia e dopo pochi minuti, Cacace interviene con il piede a martello in ritardo sulla gamba destra di Walker, ma l'arbitro, che non ammonisce il neozelandese, non viene richiamato al Var. Al quarto d'ora, Grassi viene liberato al tiro dopo un'azione insistita di Esposito sulla destra, ma il suo tentativo viene respinto con il piede da Tomori.

I toscani vanno vicinissimi al vantaggio al 33', quando Colombo si libera bene con il sinistro e prova una conclusione a giro che si stampa sul palo interno ed esce a lato. Sarà l'ultima occasione del primo tempo. Conceicao, evidentemente insoddisfatto della partita dei suoi, mette subito dentro Leao, Pulisic e Gimenez. La gara svolta al 10', quando Tomori si prende il secondo giallo per un fallo su Colombo lanciato a rete, lasciando i suoi in dieci.

"Ma cosa fa? Guarda la palla?": caos-Juve, la frase rubata con cui Vlahovic umilia Gatti | Video

Le proteste dei rossoneri sono però vibranti, in quanto l'azione sembrava viziata da un presunto fuorigioco iniziale dello stesso attaccante di casa. Dieci minuti dopo, è Marianucci a rendersi protagonista di un'ingenuità, commettendo un fallo di reazione su Gimenez. Dopo la revisione al Var, Pairetto espelle il difensore, ristabilendo così la parità numerica. Gli ospiti si galvanizzano e al 23' trovano il vantaggio. Pulisic se ne va sulla destra e mette in mezzo una palla al bacio per Leao, che di testa anticipa Goglichidze e insacca per l'1-0.

I 7 volte campioni d'Europa chiudono i conti al 31'. Maignan rilancia dalla sua area, Pulisic controlla alla grande e libera Gimenez sulla destra, il quale rientra sul mancino e infila Vasquez sul secondo palo per il 2-0. È la prima rete in serie A per il messicano, nel giorno del debutto nel nostro campionato. Al 37' è Joao Felix a sfiorare il tris, ma il suo scavetto ravvicinato viene stoppato da Vasquez in uscita. Nel finale c'è ancora tempo per un'ultima occasione per la squadra di D'Aversa, con Konate che spedisce a lato di un soffio un destro da posizione centrale. Il risultato non cambierà più. Grazie a questa vittoria, il Milan sale al settimo posto a quota 38. L'Empoli rimane invece in quartultima posizione con 21 punti all'attivo.