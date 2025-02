Sanremo 2025, la lezione di Edoardo Bove: cachet? No, grazie

11 febbraio 2025 a

Tra gli ospiti della 75esima edizione del Festival di Sanremo ci sarà anche Edoardo Bove. Il centrocampista della Fiorentina sarà sul palco del Teatro Ariston nel corso dell’ultima serata, quella di sabato, che deciderà chi sarà il vincitore dell’edizione canora. Un super ospite nel giorno della finale. Bove sarà in Liguria per parlare della sua esperienza, terribile, che lo ha visto perdere i sensi e rischiare la vita per un attacco cardiaco subito nel corso del 14° minuto di Fiorentina-Inter, poi recuperata la scorsa settimana e vinta per 3-0 dai Viola.

Al giocatore della Viola, ma di proprietà della Roma, è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Secondo le leggi italiane, non potrà più tornare in campo in Serie A, come accaduto con Cristian Eriksen, ma potrà farlo solo in altri campionati. All’invito di Carlo Conti — quest’anno per la prima volta direttore artistico, succedendo ad Amadeus — ha risposto subito di “sì”. Così ha rivelato il conduttore toscano: “Ha subito accettato la mia proposta — le parole di Conti — Sarà bello avere sul palco un ragazzo di 22 anni che racconterà la sua esperienza”.

Edoardo sarà a Sanremo dunque per lanciare un messaggio e parlare un po’ di sé, oltre a presentare una canzone. Ha quindi deciso di non prendere cachet: è stato invitato, ma la sua partecipazione sarà a titolo gratuito. Per avere Bove a Sanremo, Carlo Conti ha ottenuto anche il via libera dalla Fiorentina, arrivato senza problemi per lasciar libero il calciatore di partecipare alla kermesse canora.