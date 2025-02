Inter-Fiorentina, lo scandalo: ecco perché il Var non è intervenuto

11 febbraio 2025 a

Un weekend da “incubo", diversamente non può essere definito per la classe arbitrale italiana. Gli errori di Pairetto a Empoli (il rosso a Tomori nonostante il fuorigioco di Lorenzo Colombo, ora quelli di La Penna in Inter-Fiorentina. La tecnologa in entrambi i casi non è potuta intervenire. Nel primo caso, quello Tomori, perché non si può rivedere un cartellino giallo, il secondo preso in partita dall’inglese. Nell’altro, quello del Meazza, il gol del vantaggio dell'Inter contro la Fiorentina è arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo inesistente, dato che il cross di Bastoni è arrivato da fondocampo, calciando una palla uscita di circa 20 centimetri. Una svista clamorosa del guardalinee come quella che è accaduta a Empoli.

In molti parlando di protocollo Var sbagliato. Nel caso di Inter-Fiorentina, la tecnologia sarebbe potuta essere utilizzata per valutare l’azione del gol, iniziata con il calcio d’angolo, e non quella prima che porta Bastoni al cross. Tecnicamente si tratta di un'altra APP, ovvero di un'Attacking Possession Phase, che non essendosi chiusa con una situazione di gara che il Var può analizzare, termina senza revisioni possibili.

La tecnologia può intervenire, secondo il protocollo, sulla base dei due principi: "Chiaro ed evidente errore" e "Grave ed evidente episodio non visto", e prevede solo quattro situazioni di gara, ovvero: la rete segnata–non segnata, il calcio di rigore o non, l’espulsione diretta (che non sia una seconda ammonizione) e lo scambio d’identità (quando l’arbitro ammonisce o espelle il calciatore sbagliato). Per questo i falli di Bastoni e Tomori non rientrano in questa casistica.

Il limite ai casi di revisione è stato posto perché altrimenti ci sarebbe il rischio di un utilizzo del VVarAR su tantissime giocate in campo, con interruzioni del gioco costanti per sottoporre le azioni ai controlli in sala Var e ipoteticamente anche all'onfield review. In futuro si parla della possibilità della chiamata di un VAR per le panchine. Ne sarebbe contento Antonio Conte, che vorrebbe un utilizzo più massiccio da parte della tecnologia a supporto di ogni situazione dubbia e clamorosa.