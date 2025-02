Davide Calabria affonda il Milan dopo l'addio: "Cosa ho visto negli ultimi mesi"

12 febbraio 2025 a

Uno schiaffo al passato, una carezza al presente. Davide Calabria si è presentato al Bologna lanciando frasi che non sono passate inosservate, parlando della scommetta di essere approdato in rossoblù: “Può far capire la mia ambizione - le parole dell'ex capitano rossonero, che ha lasciato con sei mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto — le sue parole — Senza firmare contratti a lungo termine voglio giocarmi le mie carte in campo, qui sono tranquillo. Giochiamo a calcio, è una questione di ambizione, di voler far bene. Non ho fretta di parlare di questioni economiche, sono sempre sceso in campo e questa è un'altra prova che il fattore economico è l'ultimo dei problemi. Voglio tornare a giocare come ho sempre fatto”.

Quindi la stoccata al suo Milan: “Negli ultimi mesi ci sono state cose che hanno creato difficoltà e situazioni spiacevoli — ha aggiunto — Oggi sono contento di stare qui, sono in un ambiente che cercavo, sano, che ha voglia di fare e di lavorare nel migliori dei modi, con grande energia positiva che magari negli ultimi tempi è mancata”. E su Bologna-Milan, in arrivo a fine febbraio, ha detto di non veder “l’ora di giocarla, sono carico per questa sfida — ha detto ancora l’ex terzino rossonero — È una novità e io le novità le prendo in maniera positiva, sarà piacevole incontrare i miei ex compagni, gli auguro il meglio, ma non per quella partita”.

E sull’addio alla società “è stata una scelta maturata con il passare dei giorni, è stata la cosa più giusta per tutti — ha detto ancora — Abbiamo affrontato la cosa in maniera matura ed è sembrata la più logica per tutti. C'è stata un po' di tristezza nell'addio, ma so anche quanto ho dato per quella maglia. Ho scelto questa piazza come nuova avventura perché credo ci sia del potenziale, il direttore mi ha fatto una buona impressione al telefono e anche vivendo qui ho trovato un ambiente piacevole, una squadra ambiziosa che lavora tanto. Penso possa aiutarmi a fare una buona stagione da qui al termine e penso che io posso aiutare questa squadra a crescere, fin dal primo momento che sono arrivato sono stato subito contento e questo è molto importante per me”.

Calabria si è detto convinto che la scelta di Bologna possa aiutarlo anche in ottica azzurra: "Ho scelto una piazza ideale per poter rilanciarmi e ripartire — ha concluso — la Nazionale è sempre un pensiero fisso".