Jannik Sinner, il duro comunicato dell'associazione dei giocatori: "Sistema poco credibile"

15 febbraio 2025 a

a

a

"Non importa per chi tifi, ora alcune cose sono chiare. Il 'sistema' non è un sistema. È un club. La presunta discrezione caso per caso è, in realtà, una mera copertura per accordi su misura, trattamenti ingiusti e decisioni incoerenti. Non sono solo i risultati diversi per giocatori diversi. È la mancanza di trasparenza. La mancanza di processo. La mancanza di coerenza. La mancanza di credibilità nella zuppa alfabetica di agenzie incaricate di regolamentare i nostri sport e atleti".

Questo il duro comunicato del Professional Tennis Players Association (Ptpa) sul caso che ha visto coinvolto Jannik Sinner, dopo l’accordo con la Wada e i tre mesi di squalifica. "La mancanza di impegno da parte di Atp, Wta, Grand Slams, Itia e Wada per riformare e creare un sistema equo e trasparente per il futuro. Questo pregiudizio è inaccettabile per tutti gli atleti e dimostra una profonda mancanza di rispetto per ogni sport e i suoi fan. È tempo di cambiare. E lo cambieremo".

In giornata sono arrivate anche le pesantissime critiche di Nick Kyrgios, storico odiatore di Sinner. L'australiano, non appena appresa la notizia della squalifica, si è fiondato sui social per scrivere raffiche di tweet contro il rivale. Il 29enne ha anche ricondiviso il commento di un utente che ha definito l'altoatesino "un burattino robotico dll'establishment".