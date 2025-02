Milan, addio Conceiçao? "Con chi è in contatto Ibra da gennaio": un nome clamoroso per la panchina

17 febbraio 2025 a

a

a

Il Napoli e Antonio Conte si trovano in solitaria in cima alla classifica. E, per questo, devono ringraziare la Juventus. In virtù della vittoria di Torino, l'Inter di Simone Inzaghi ha subito la seconda trasferta consecutiva in campionato. E ora sono due i punti che la separano dalla diretta concorrente per il titolo. E pensare che l'ex Chelsea poteva allenare ancora a Milano, sull'altra sponda del Naviglio.

La scorsa estate, prima che il Milan optasse per Paulo Fonseca, negli ambienti vicino a Milanello si era a lungo parlato della possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina rossonera. Ma poi Zlatan Ibrahimovic ha scelto diversamente. Decisione che, però, si è rivelata fallimentare. Non solo il tecnico portoghese è stato esonerato a metà campionato, sostituito poi da Sergio Conceicao. Ma addirittura c'è chi dice che da gennaio l'ex leggenda svedese è in contatto con l'allenatore salentino.

Una papera di Maignan condanna un brutto Milan: sconfitta per 1-0 col Feyenoord

Alfio Musumarra, in diretta su Top Calcio 24, ha svelato un retroscena sul futuro della panchina del Milan. "Abbiamo saputo che ci sono stati dei contatti tra Ibrahimovic e Conte. Da gennaio sono in contatto", ha dichiarato. Al momento, però, i risultati sorridono ancora al tecnico portoghese. E l'ex Juve è concentrato sulla vittoria finale dello Scudetto.