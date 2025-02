"Simone Inzaghi spieghi cos'è successo all'intervallo": una bomba su Juve-Inter

18 febbraio 2025 a

Il solito Antonio Cassano, i suoi soliti attacchi. Fantanonio lo ha fatto nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol, il programma che conduce assieme a Lele Adani e Nicola Ventola. Stavolta non è Rafa Leao al centro delle critiche, ma Simone Inzaghi, criticato duramente per la beffarda sconfitta dello Stadium contro la Juventus, nel Derby d’Italia. La sua Inter è apparsa stanca, e non in grado di approfittare del passo falso del Napoli (il 2-2 all’Olimpico contro la Lazio) per passarla in classifica. I partenopei sono infatti a +2 rispetto ai nerazzurri, in attesa del big match di prossima settimana al Maradona.

Dopo un ottimo primo tempo, ricco di occasioni, l’Inter è calata nella ripresa, subendo il gol di Conceição al 74’. Una prestazione non sufficiente per Cassano, che ci è andato giù duro: "Se il primo tempo finiva 4 o 5 a 0, l'Inter portava a casa la partita facilmente — sono le parole del barese — Non meritava di perdere, poi lo deve spiegare Inzaghi cosa è successo nel secondo tempo perché la Juve sembrava il Barcellona dei vecchi tempi e l'Inter la Sammartinese".

Quindi l'ex giocatore si è agganciato alle parole di Mkhitaryan, che ha provato a spiegare i problemi dell’Inter. Il motivo sarebbe quel senso di superiorità che fa posare tutta la squadra sugli allori anche durante le partite più difficili: "Mkhitaryan parla poco ma parla giusto, è un supercampione per cui nutro tanta stima — ha concluso — E dice la verità quando sostiene che sono i più forti, ma ora il rischio è che l'Inter vinca solo uno scudetto in quattro stagioni".