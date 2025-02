Milan, la soffiata: "Quale testa salta a giugno, già deciso". Nuova clamorosa rivoluzione

Roberto Tortora 20 febbraio 2025 a

La bomba l’ha lanciata Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, direttamente dallo studio della trasmissione Qui Studio a voi Stadio e riguarda il Milan: "Vi devo dare questa notizia, mi arriva da persona estremamente affidabile, non stiamo parlando di un sentito dire, ma di un qualcosa che pare essere già deciso. Mi dicono che Cardinale abbia già deciso che a giugno verranno cambiati i vertici del club, non so se verranno cambiati i ruoli di chi c'è già. A fine stagione ci dovrebbe essere un ridisegno della compagine societaria nell'ambito sportivo, come successo dopo Paolo Maldini. Non si limiteranno a prendere un direttore sportivo, ma ci dovrebbe essere una totale ristrutturazione".

Ravezzani parla di mannaia, c’è da capire se invece Cardinale opterà per una soluzione più morbida, cioè aggiungere un elemento all’asset societario. Un direttore sportivo, uno vero, che faccia le scelte in appoggio a Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani. L’unico che potrebbe farne le spese potrebbe essere Geoffrey Moncada, che tornerebbe al suo lavoro di scouting, perdendo l’attuale qualifica di “Direttore tecnico”.

Chi sono, allora, gli uomini papabili per ricoprire un ruolo così centrale e delicato nel Diavolo? Gli indiziati maggiori sono l’ex-juventino ed ex-Tottenham Fabio Paratici, la cui squalifica comminatagli dalla FIGC e confermata dal Collegio di garanzia del CONI termina a luglio e Andrea Berta, per anni dietro la scrivania dell’Atletico Madrid.

Secondo il Corriere dello Sport, invece, un nome caldo è quello di François Modesto, che ha già lavorato al Monza ed ha già ottimi rapporti con Moncada. Valida, ma da anni ormai, anche la candidatura di Igli Tare, storico volto ex-Lazio. Chiunque sia, dovrà sbrogliare, tra le tante, una matassa intricata: i rapporti tra Pulisic e Conceiçao sono ai minimi termini e l’americano ha già fatto sapere che, se il Diavolo punterà ancora sul portoghese, lui farà le valigie.