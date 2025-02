Roberto Donadoni rivela: "Cosa mi disse Berlusconi 7 giorni prima di morire, un groppo in gola"

23 febbraio 2025 a

Roberto Donadoni si confessa. E lo fa in un'intervista al Corriere dello Sport. Innanzitutto torna sulla fine della sua esperienza in Cina, l'ultima da allenatore: "L'ho preso che stava retrocedendo e ci siamo salvati. La stagione successiva, dopo pochi mesi ho litigato col direttore sportivo, lo stesso che era stato al Tianjin Quanjian con Cannavaro. Sintesi del soggetto fatta da Fabio: ‘Un delinquente'. So che è finito in galera perché ha combinato altri disastri, insomma l’hanno blindato…".

Poi però torna al suo Milan (da cui attende sempre una chiamata) e al suo caro presidente Silvio Berlusconi di cui racconta l'ultima telefonata prima che il Cav morisse: "Berlusconi con me fu eccezionale, ogni tanto lo sentivo ancora – racconta al Corriere dello Sport – Sette giorni prima della sua morte chiamai il San Raffaele, mi rispose la segretaria, le chiesi di riferire che l'avevo cercato per un saluto. Il giorno dopo telefonò lui, la voce stanca ‘Oh Roberto', disse, ‘mi fa piacere che ti ricordi del tuo presidente'. Un groppo in gola, ero a un passo dalle lacrime. Ancora oggi, se ci penso, mi vengono i brividi. È un ricordo che conserverò. Berlusconi ha sempre avuto attenzioni per le persone con le quali ha lavorato".

Poi parla del suo mancato ritorno in panchina al Milan: "lla festa dei 125 anni del Milan, a inizio dicembre, ho incontrato il dottor Galliani. Mi ha chiesto del Monza. A Nesta non stava girando bene. Saltato Nesta… ho sperato che Monza fosse una possibilità. Mi è capitato spesso di pensare a perché il Milan non cercasse anche me. Ci sono passati Leonardo, Inzaghi, Seedorf, Brocchi, Gattuso con l'altra gestione… Galliani diceva che era Berlusconi… Una volta gliel'ho anche domandato a Berlusconi: ‘È Galliani che non ti vuole'. Non sono mai entrato nelle scelte di persone alle quali sono legato, nonostante pensassi che sarebbe stata quella la mia destinazione ideale, la più naturale, quasi fisiologica".