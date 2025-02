Juventus, Dusan Vlahovic regala i tre punti a Thiago Motta: sconfitto il Cagliari 1 a 0

23 febbraio 2025 a

La Juventus batte il Cagliari 1-0 nella partita valida per la 26esima giornata di Serie A. Un gol per tre punti. Ai bianconeri basta la giocata individuale di Vlahovic al 12', rilanciato titolare in campionato da Thiago Motta per la prima volta in questo 2025, per superare il Cagliari e rientrare dalla trasferta sarda con una vittoria che ne consolida il quarto posto.

In una 26esima giornata di campionato che ha visto la frenata collettiva di Milan, Napoli, Fiorentina, Bologna e Lazio il successo dei bianconeri serve a sciacquare la bocca dall'amaro dell'eliminazione dalla Champions League in corso. Da monitorare le condizioni di Cambiaso, appena rientrato da uno stop e costretto a chiedere il cambio a metà secondo tempo per nuovi problemi fisici.

La Juventus sale così a 49 punti, a +2 dalla Lazio, mentre il Cagliari resta a 25 punti in quindicesima posizione, a quattro punti di distacco dalla zona retrocessione.