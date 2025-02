Gasperini irriso da Percassi in diretta: "Ce ne faremo una ragione", l'Atalanta esplode

24 febbraio 2025 a

a

a

Che i rapporti tra Gian Piero Gasperini e Luca Percassi, per usare un eufemismo, non siano idilliaci a Bergamo e non solo a Bergamo ormai è risaputo. L'annuncio dato sabato dal tecnico dell'Atalanta, in nerazzurro dal 2016 e in grado di trasformare un club di provincia in super-potenza del calcio italiano (ed europeo) di sicuro non ha riportato tranquillità a Zingonia, anzi.

Il mister di Grugliasco, 67 anni, alla vigilia del match di Empoli poi stravinto 5-0 dalla Dea è uscito allo scoperto dicendo a chiare lettere che non ci sarà un rinnovo. Insomma, la sua esperienza con l'Atalanta finirà a fine contratto, nel 2026. Ma qualcuno sospetta che la separazione potrebbe arrivare già la prossima estate, a meno di un clamoroso colpo-scudetto.

Gasperini, addio Atalanta: "Niente rinnovo". Terremoto in Serie A, girano già voci pesantissime

I tifosi nerazzurri, come ovvio, sono preoccupati per gli scenari futuri, perché non sarà facile trovare un allenatore in grado di dare le stesse garanzie di competitività assicurate dal Gasp in tutti questi anni. Ma Percassi, ai microfoni di Sky, risolve tutto con una clamorosa, quasi irridente scrollata di spalle.

Gasperini e Atalanta, cosa c'è davvero dietro l'addio. Ma occhio al colpo di scena

"Siamo in una posizione di campionato fantastica. Sicuramente visto che siamo insieme al mister da nove anni, questi temi vanno affrontati a fine stagione e non con così tanto tempo d'anticipo - ammette l'amministratore delegato dell'Atalanta -. Proprio per il rapporto con lui. Se la sua volontà sarà di non rinnovare, lo capiremo, ce ne faremo una ragione. Al tempo stesso abbiamo un contratto e oggi abbiamo un obiettivo ed è di rimanere concentrati sulla partita di oggi con l'Empoli. Con grande tranquillità e serenità. Sinceramente non sono tematiche attuali. Dobbiamo pensare all'Empoli, alle partite difficili che ci aspettano. Sempre e solo nel rispetto dell'Atalanta e della tifoseria".