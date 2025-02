Milan, "casting per il nuovo direttore sportivo": spunta un nome pesantissimo

26 febbraio 2025 a

Una stagione che rischia di diventare fallimentare e una zona Champions sempre più lontana, che diventerebbe quasi irraggiungibile in caso di mancato successo nel recupero di Bologna.

Il Milan tenta di risalire la china in campionato, dopo la cocente eliminazione in Europa contro il Feyenoord, ma gli otto punti della Juve non sono pochi, a maggior ragione se, in caso di arrivo a pari punti, i bianconeri sarebbero davanti per lo scontro diretto (0-0 a San Siro, 2-0 per Madama a Torino). Intanto nel club di via Aldo Rossi si continua a lavorare per ingaggiare un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto scritto sul Corriere della Sera, il casting è già partito e i nomi in ballo sono diversi. A fine marzo si punta ad avere l’accordo in mano con il nuovo d.s., che opererà a partire dall’estate con vista la prossima stagione. Il nome che piace più ai tifosi è quello di Andrea Berta, che recentemente ha lasciato l'Atletico Madrid dopo undici anni più che positivi. L’italiano, però, non ripartirà dalla Serie A, dato che ha già un accordo con un club estero. Resisterebbe invece la candidatura di Fabio Paratici, pronto a tornare in pista a luglio dopo 30 mesi di squalifica. Squalifica che lo aveva obbligato a lasciare il Tottenham.

Gli altri nomi in lista sono quelli di François Modesto e Igli Tare, quest'ultimo via dalla Lazio nel giugno 2023. L'albanese è un grande conoscitore della Serie A e poteva arrivare al fianco di Paolo Maldini, prima di rifiutare il posto e che i rossoneri scegliessero Frederic Massara.