Buffon, il figlio convocato dalla Repubblica Ceca. Alena Seredova: "Ho preferito tacere..."

Il figlio di Gigi Buffon, il 17enne Louis Thomas (oggi nell’Under-19 del Pisa) ha deciso di giocare per la Repubblica Ceca in Nazionale dopo la convocazione ricevuta, seguendo così le origini di sua mamma, in particolare l’ex compagna di Buffon, Alena Seredova.

La modella 46enne a La Stampa ha voluto rispondere dopo le polemiche che si sono create. Quando ha saputo della convocazione, è stata "felice per lui che gioca a calcio da quando era un bambino — ha detto — Me l’aspettavo anche, perché qualche tempo fa mi avevano contattato direttamente i vertici della Federcalcio ceca. I tecnici stanno monitorando una serie di prospetti che hanno la doppia cittadinanza. Louis è uno di loro. Per evitare false illusioni ho preferito tacere fino a quando la comunicazione ufficiale è arrivata al Pisa”.

La Seredova ha poi spiegato che "Louis si è confidato con me e confrontato con suo padre — ha detto — Io l’ho lasciato libero di scegliere, anche se dentro di me speravo tanto che accettasse. L’ho visto come il primo traguardo importante ai sacrifici che sta facendo, una specie di ciliegina sulla torta di questi primi passi nel calcio dei professionisti”.

Louis Thomas “dovrà capire che con quel cognome non avrà vita semplice e che dovrà dimostrare più degli altri che si merita tutto quello che gli capita — ha detto Seredova a La Stampa — Io glielo ripeto da tempo che sarà valutato in modo diverso dai suoi coetanei, che dovrà impegnarsi il doppio, essere più bravo sempre. Il cognome Buffon nel calcio non perdona”.

Dopo la decisione, al 17enne sui social è stato dato anche il soprannome di ‘raccomandato’ solo per una scelta fatta che non è quella della Nazionale italiana: ”Ma essere chiamato così è sgradevole — ha detto Seredova— Un accanimento stupido su un ragazzo così giovane. Ho consigliato a Louis di non dargli peso, di non leggere quelle cattiverie, perché la reazione non sai mai quale possa essere. I ragazzi ci rimangono male e quel malessere se lo trascinano dietro”.

L’ex signora Buffon ha inoltre confidato di non aver mai pensato di dare il doppio cognome ai suoi figli. Oltre a Louis Thomas e David Lee avuti da Buffon, è anche madre di Vivienne Charlotte nata dal legame con l'attuale marito Alessandro Nasi: "Penso alla fatica mia quando in America anni fa dovetti dimostrare con carte, documenti, atti che ero la mamma dei miei figli e avevo un cognome dell’Est. Una lungaggine inutile — ha concluso a La Stampa — E poi i codici fiscali da cambiare, insomma tutta burocrazia che è più un ostacolo che un favore che farei loro”.