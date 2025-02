Juventus, lo sfogo clamoroso di Perin dopo l'Empoli: "In questo spogliatoio non ci sono figli di p***"

27 febbraio 2025 a

Psicodramma bianconero all'Allianz Stadium. Dopo l'eliminazione in Champions per mano del Psv, è arrivata anche l'umiliazione in Coppa Italia. La squadra di Thiago Motta è riuscita nell'impresa di farsi eliminare ai calci di rigore dall'Empoli. Decisivi gli errori dal dischetto di Dusan Vlahovic e di Kenan Yildiz. Ma sulla Juventus ha pesato un primo tempo a tratti vergognoso, nonostante la Vecchia Signora avesse schierato dal primo minuto 11 titolari contro le riserve, invece, degli avversari.

Chi si è preso sulle spalle il peso della sconfitta umiliante contro l'Empoli è stato Mattia Perin. Il portiere, riserva in Champion e Campionato ma titolare in Coppa Italia, ha utilizzato parole forti per descrivere il momento drammatico che sta attraversando la Vecchia Signora. "In questo spogliatoio non ci sono figli di putt... e si può costruire – ha detto dopo essersi scusato per il termine forte –. Spero che questa sconfitta ci faccia talmente male da farci crescere il prima possibile, ma questo è un gruppo dove si può costruire".

Da quello che si apprende è probabile che Perin, con quell'insulto pesante, si riferisse alla mancanza di quei "bastar***", per utilizzare una parola cara a José Mourinho. Ovvero, quei giocatori che tirano fuori quel qualcosa in più quando il momento si fa più complicato.