Juventus, Thiago Motta rischia il posto. I tifosi: "Chi vogliamo al suo posto", nome clamoroso

27 febbraio 2025 a

a

a

"Stamattina ci siamo trovati con Scanavino e il presidente Ferrero e abbiamo parlato alla squadra. Loro sono convinti per primi di dover fare di più e dover centrare nelle prossime dodici partite l'obiettivo della Champions League". Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Cristiano Giuntoli, managing director football della Juventus, all'indomani dell'eliminazione dei bianconeri ai quarti di finale di Coppa Italia. "Siamo convinti che il progetto cominciato quest'estate sia un progetto importante, che sta creando valore, con tanti ragazzi giovani e siamo convinti che possa darci soddisfazioni. Quindi Motta non è in discussione", ha aggiunto.

"Siamo in linea con quello che ha detto il mister - ha proseguito il ds bianconero -, ieri è stata una prestazione inaccettabile, di questo è convinta la squadra, l'allenatore e ne siamo convinti anche noi. È stata una partita quasi inspiegabile, venivamo da quattro vittorie consecutive in campionato, siamo dispiaciuti di questa prestazione e anche un po' arrabbiati - ha proseguito - Per il resto siamo convinti che il progetto sia corretto. Sapevamo di poter incontrare delle difficoltà, che sono state accentuate da tanti infortuni, ma siamo convinti di essere sulla strada giusta".

"Non ci sono figli di p***". Perin esce allo scoperto, volano stracci dopo la catastrofe Juve

Quindi Motta, per il momento, non rischia l'esonero. Ma sui social, tantissimi tifosi si sono già schierati contro l'ex tecnico del Bologna utilizzando in massa l'hashtag #MottaOut. E c'è addirittura qualcuno che si spinge a invocare il ritorno di Massimiliano Allegri.