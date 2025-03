Milan, Sergio Conceiçao umiliato dalla dirigenza: cosa è successo ieri a Milanello

01 marzo 2025 a

Un Milan sempre più allo sbando: dopo l'eliminazione in Champions League contro il Feyenoord, il doppio ko in Serie A, prima col Torino e poi col Bologna. Un disastro assoluto, per Sergio Conceiçao: la qualificazione alla Champions, ora, è semplicemente un miraggio. E in questo contesto i tifosi sono furibondi: non solo contro la società, contestata da tempo, ma ora contro l'intera rosa e il mister. "Cacciare tutti", questa la sintesi raccolta in uno striscione.

La situazione è tesissima. Drammatica. E un dettaglio in più a tal riguardo arriva da Repubblica, che rivela come mister Conceiçao sia stato abbandonato. "Ieri i dirigenti non sono stati al suo fianco a Milanello, così come hanno preferito non parlare dopo la sconfitta contro la squadra di Italiano. Un confronto tra il tecnico e il dt Moncada c'è stato a caldo, negli spogliatoi. Poi basta, la faccia ce l'ha dovuta mettere il portoghese, solo uno dei responsabili dell'abisso rossonero", scrive il quotidiano. Segnali pesantissimi, quelli che arrivano dal Milan.

Milan, disastro compiuto: crolla a Bologna. Voci fuori controllo su Conceiçao

Mister abbandonato e anche la società divisa in correnti. E sempre secondo Repubblica, a farne le spese è stato "il capo della comunicazione Pier Donato Vercellone. Un professionista di alto profilo sollevato dall'incarico, un tassello del puzzle che si stacca: non l'ultimo. La sensazione è che anche Ibrahimovic sia stufo di fare da parafulmine insieme a Conceiçao". Ragione per la quale il Milan è alla ricerca di un nuovo ds: Andrea Berta era a un passo dai rossoneri, che poi hanno scelto di temporeggiare. E prende quota Fabio Paratici, che potrebbe essere l'uomo chiamato a far rinascere il Milan la prossima stagione, considerato che questa è andata in fumo. Anche se è ancora lunghissima...