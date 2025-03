Federica Pellegrini allo scoperto, chi la manda in tilt: "Che uomo. Mi verrebbe voglia di..."

01 marzo 2025 a

a

a

Tra donne e uomini di sport ci si intende. E Federica Pellegrini non può nascondere la sua infinita stima per Julio Velasco. Da una parte abbiamo la più grande nuotatrice azzurra di sempre, gloria delle vasche europee, mondiali e olimpiche degli ultimi 20 anni. Dall'altro il mitico allenatore di pallavolo, argentino di nascita m ormai italianissimo d'adozione, che ha legato per sempre il suo nome alla "generazione di fenomeni" dell'Italvolley maschile che per un decennio, tra fine anni Ottanta e fine anni Novanta, ha dato spettacolo e praticamente vinto tutto a parte i Giochi, autentica maledizione.

Velasco, oggi 73 anni, non è solo un "coach" ma anche fama di essere un autentico "filosofo" applicato allo sport, capace di leggere le dinamiche dello spogliatoio, motivare i suoi giocatori, creare gruppi granitici capaci di superare ogni ostacolo.

"Non è colpevole, ma...". Sinner squalificato? Federica Pellegrini fa esplodere il caso

Su Sky, il mister ha riflettuto anche sul ruolo delle donne nel mondo dello sport, regalando pensieri profondi e mai banali: "Le donne non cercano di dimostrare tutte le volte che sono meglio di un’altra. Prima cosa vogliono stare bene con se stesse".

La Pellegrini, che si è ritirata dall'attività agonistica nel 2021 per dedicarsi alla famiglia (nel gennaio 2024 è diventata mamma di Matilde, avuta dal marito ed ex allenatore Matteo Giunta) ha condiviso quello spezzone di video sui suoi profili social, commentando in maniera tanto stringata quanto eloquente: "Che uomo... mi verrebbe voglia di giocare a pallavolo. Tanta stima".