Milan, il delirante fallo di Theo Hernandez: la sintesi del disastro rossonero

Una stagione da incubo, senza mai incidere. Theo Hernandez è uno degli uomini simbolo di questo Milan così in crisi, all’ennesima gara no anche contro la Lazio. Sua è l’entrata pericolosissima su Adam Marusic, poco prima dell'intervallo di Milan-Lazio, non sanzionata col cartellino dall'arbitro Gianluca Manganiello, che ha preferito lasciar giocare senza intervenire.

Un fallo talmente violento che il difensore è stato costretto a chiedere il cambio all’intervallo, sostituito da Lazzari. Theo, con il piede teso, ha toccato la gamba del rivale, all'altezza del ginocchio destro, lasciandolo zoppicante per gli ultimi minuti di frazione.

Sia campo l'arbitro Manganiello, sia Mazzoleni in sala VAR, hanno deciso di non sanzionare Theo, ma quello del terzino francese è un intervento davvero molto pericoloso. Le condizioni del calciatore serbo verranno monitorate nelle prossime ore e presto si capirà se sarà a disposizione per la trasferta di Europa League contro il Viktoria Plzen. Delle sue condizioni ne ha parlato Marco Baroni ai microfoni di Dazn dopo la partita: "Adam ha una forte contusione sul ginocchio, conto che sia solo una botta e che possa tornare in campo domani (lunedì, ndr) o dopodomani (martedì, ndr)“. Si attende di più ora riguardo alle sue condizioni.

Dall’altra parte, invece, Theo e il suo Milan sono sempre in una crisi più profonda, tanto che il club sta riflettendo sul futuro dell’allenatore Sergio Conceicao. Il terzino francese invece può essere uno dei partenti alla fine di questa stagione, lontanissimo dalla possibilità di un rinnovo di contratto.