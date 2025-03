Zverev, la maledizione di Sinner in questo punto: a Indian Wells finisce in disgrazia

08 marzo 2025 a

Chiamiamola la "maledizione di Sinner". La notizia della giornata al torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells è l'eliminazione della testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Il tennista tedesco è andato ko nel suo turno d'esordio per mano dell'olandese Tallon Griekspoor col punteggio di 4-6 7-6 7-6 che ora sfiderà al terzo turno il francese Giovanni Mpetshi Perricard.

Uno Zverev che continua nel suo periodo buio post Australian Open e che perde un'altra occasione importante per avvicinare Jannik Sinner in classifica. L'altoatesino, infatti, guadagna punti sui rivali nonostante la sospensione per tre mesi dopo l'accordo con la Wada per il caso Clostebol. Il clamoroso ko del tedesco, infatti, consente al numero 1 del mondo di incrementare il vantaggio su Sascha, con la certezza di guidare il ranking almeno fino al 21 aprile. E Carlos Alcaraz ha la "cambiale" di 1000 punti da difendere.

Nel resto del tabellone, buonenotizie dagli azzurri. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti hanno raggiunto i sedicesimi di finale dove affronteranno rispettivamente il greco Stefanos Tsitsipas e il francese Artur Fils. Berrettini ha battuto in un'ora e 33 minuti l'australiano Cristopher O'Connell 6-2, 7-6(2) e ora potrà vendicare la sconfitta subita a Dubai da Tsitsipas. Il greco ha sconfitto 6-2, 6-4 il brasiliano Thiago Seyboth Wild.

Musetti, numero 16 Atp, si è invece sbarazzato in tre set, 7-5, 5-7, 6-2 del russo Roman Safiullin in due ore e 42 minuti e ora punta agli ottavi nonostante il fastidio al polpaccio a cui si era infortunato e che lo ha costretto a indossare una fasciatura. Sul suo cammino il francese Arthur Fils, impostosi 6-2, 6-2 sul canadese Gabriel Diallo.