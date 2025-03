Lecce-Milan, bufera sui gol annullati ai rossoneri: "Una sola immagine? È pura fantascienza"

08 marzo 2025 a

Era incominciata nel migliore dei modi il match del Via del Mare, quello che vede fronteggiarsi Lecce e Milan. I rossoneri erano passati in vantaggio dopo pochissimi secondi, con un bel assist di Theo Hernandez per la solita zampata di Jimenez. Ma poi il gol è stato annullato dal direttore di gara per fuorigioco. In effetti, l'ex Feyenoord era in posizione di offside al momento del passaggio del terzino. Pochi minuti dopo, però, si è consumato lo psicodramma. Ripartenza in contro piede dei salentini e rete di Nikola Kristovic, con un destro stupendo che si è insaccato a fil di palo.

Ma il Milan è rimasto ancora in partita. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Theo Hernandez - oggi scatenato - ha trovato solissimo Gabbia che ha messo il pallone a rete con estrema facilità. Ma il grido del Diavolo è stato subito strozzato dal check del Var. Dopo un lungo lavoro, la squadra arbitrale ha ravvisato una posizione offside di partenza del difensore rossonero. Secondo gol annullato in poco più di un quarto d'ora.

Sui social, però, tantissimi tifosi rossoneri hanno contestato il fatto che ai telespettatori fosse stata mostrata solo un'immagine dei due fuorigioco. "Avere una sola immagine dei due goal annullati è pura fantascienza", ha commentato un account su X.