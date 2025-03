Milan, rimonta pazzesca in casa del Lecce: vittoria 3 a 2. Conceicao salva la panchina

08 marzo 2025 a

Il Milan torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive, con il Lecce finisce 3-2: decisiva la doppietta di Pulisic, i rossoneri sono riusciti a rimontare due gol di svantaggio. Ottavo posto momentaneo a quota 44 punti, nel prossimo turno ci sarà la sfida contro il Como. Sconfitta numero 15 per il Lecce, a +3 dalla zona retrocessione: col Genoa servirà una vittoria per poter tornare a respirare. Ritmi elevati e tante occasioni da gol, è stata questa la trama del match al Via del Mare.

Il Milan ha provato ad allontanare i malumori della settimana partendo subito forte, ma il gol di Gimenez - su assist di Theo Hernandez dopo l'imbucata di Pulisic - è stato annullato perché l'attaccante messicano era davanti alla linea del pallone. Il Lecce, passato lo spavento iniziale, ha trovato immediatamente la rete del vantaggio: al 7' Krstovic, con una conclusione violenta dal limite, ha superato Sportiello. Immediata la reazione della squadra di Conceicao, ma il pareggio di Gabbia - schema sviluppato su calcio di punizione da Theo Hernandez - è stato annullato nuovamente per una posizione di fuorigioco. Al 21' Krstovic ha colpito il palo esterno, al 40' Gimenez è stato ipnotizzato da Falcone.

Nella ripresa il tecnico portoghese ha mandato in campo Rafa Leao, dopo pochi minuti lo stesso Gimenez ha colpito nuovamente il palo. I padroni di casa ci hanno messo 14' minuti per reggere l'urto e affondare in ripartenza, è stato ancora Krstovic a trovare la rete del 2-0. Il Milan, nonostante la situazione disperata, è riuscita ad accorciare le distanze con l'autogol di Gallo sulla girata di Joao Felix (23'), cinque minuti più tardi Pulisic ha trasformato il rigore del 2-2 concesso da Doveri dopo un contatto in area tra lo statunitense e Baschirotto. Gli ospiti hanno sfruttato l'inerzia, ancora l'ex Chelsea, su suggerimento di Rafa Leao, ha segnato il gol del definitivo 3-2 chiudendo in spaccata sul secondo palo. Vittoria in rimonta e di carattere per il Diavolo, tre punti importanti per la classifica, ma anche per la panchina di Sergio Conceiçao.