Mughini si scatena contro i tifosi della Juventus: "Di cosa era colpevole Cuadrado?"

Sconcertato, arrabbiato, indignato. Dopo il ko 4-0 in casa contro l'Atalanta, è tutto questo, Giampiero Mughini. Che su Dagospia verga righe violentissime, contro la Juventus, contro Thiago Motta, contro i tifosi bianconeri all'Allianz Stadium.

Secondo Mughini, opinionista di comprovata fede juventina, la partita di domenica sera ha avuto un risultato addirittura bugiardo: lo 0-4 a favore della banda Gasperini "non dice per intero l'abissale distanza fra le due squadre, l'umiliante superiorità subita per 90 minuti dai bianconeri, i quali se non sbaglio non sono stati capaci di fare nemmeno un tiro in porta".

Secondo Mughini, il risultato più giusto sarebbe stato un tennistico 6-0 per la Dea: "Da una parte una squadra capace di tutto, dall'altra una squadra incapace di tutto. Onore all'Atalanta di domenica sera, punto e basta".

C'è però un altro fattaccio che ha mandato fuori giri lo spettatore Mughini: "I fischi ripetuti e insistiti a un giocatore dell'Atalanta, il colombiano Cuadrado, che per così tanti anni era stato una colonna della Juventus pressoché imbattibile di qualche tempo fa", che nel ciclo vincente dei bianconeri era stato "perfetto nel suo ruolo di raccordo tra difesa e attacco sulla destra".

Svincolatosi, dopo un'esperienza da "fantasma" all'Inter è andato all'Atalanta: "Doveva essere accolto da applausi i più affettuosi, i più riconoscenti, i più sinceri. E invece è stato subissato da fischi", provenienti "da orde belluine. Di che cosa era colpevole - si chiede Mughini -, di non avere cambiato mestiere per guadagnarsi di che vivere?".