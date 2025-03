Juventus, Thiago Motta "ha già saputo". L'indiscrezione: viene giù tutto

11 marzo 2025 a

Non sono ore facili, per Thiago Motta. E non saranno nemmeno giorni facili quelli che seguiranno: il tecnico della Juventus è sul banco degli imputati dopo la tremenda sconfitta 0-4 in casa contro l'Atalanta. Mai come ora l'ex mister del Bologna è in bilico. L'esonero a stagione in corso, salvo tracolli nei prossimi turni di campionato, appare improbabile (il pari della Lazio in casa contro l'Udinese mantiene i bianconeri al quarto posto, a +1 sui biancocelesti). Ma le riflessioni sulla prossima stagione sono in corso, come confermato da Sandro Sabatini a Pressing. E già solo questo fatto starebbe indispettendo non poco l'ex centrocampista di Barcellona, Genoa, Inter e Psg.

"Se vedi Alberto Costa pagato 15 milioni non te lo spieghi: ma non è colpa sua o dei 20 milioni per Kelly - riflette Sabatini -. Conta la consistenza e lo spessore di chi interpreta il ruolo di dirigente in società". E qui ovviamente, non può non venire tirato in ballo Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo che ha fortemente voluto Motta in panchina imbastendo un mercato fin qui deludente, Kephren Thuram a parte.

"Questa è una società abbastanza vaga, anche perché il rappresentante più di spicco, Giuntoli, è quello che è stato al fianco di Motta ai fuori rosa dell'estate fino ad oggi - rivela Sabatini -. Salvo poi, da quello che mi risulta, affidare ad amici e conoscenti un po' di telefonate esplorative con altri allenatori e Motta l'ha saputo. Dicono che si parlano tutti i giorni loro due, a me non risulta".

Insomma, rapporti tesi. E i nomi sui possibili successori di Motta già sono filtrati, alla velocità della luce: da Antonio Conte a Gian Piero Gasperini fino a Igor Tudor e Roberto De Zerbi.