Jannik Sinner, le cifre che scrivono il suo futuro: 3.75, ecco che cosa significa

Il 7 maggio è ancora lontano, ma la febbre per gli Internazionali d’Italia è già salita. Oltre 400 mila biglietti potrebbero essere comprati per l'evento di Roma, secondo le stime del direttoredel torneo Paolo Lorenzi, che vedrà il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo la squalifica di tre mesi per il patteggiamento con la Wada sul caso Clostebol. Nel Masters 1000 del Foro italico ci sarà anche lui, prima di puntare agli obiettivi di Wimbledon e del Roland Garros. Non sarà il favorito, però, secondo i bookmakers, ma il campione uscente Carlos Alcaraz, a 2.00. Sinner è dato in lavagna a 3.75 davanti a Djokovic (6.50) e Zverev (8.50), finalista nella passata stagione. Poi Tsitsipas (11.00) e Ruud (13.00), con il secondo italiano Lorenzo Musetti bancato a 67.00.

Alcaraz è in pole per la terza vittoria della carriera a Wimbledon, dove è quotato 2.20. Sull’erba londinese Sinner è dato in lavagna a 2.70, mentre Djokovic si trova a 5.00. Più staccati Draper (15.00), Zverev (17.00) e Musetti a quota 26.00.

A Roma, Sinner “troverà un ambiente speciale — le ultime parole di Lorenzi al Corriere dello Sport — Il Foro Italico ti accompagna con un tifo da brividi, lo ricordo bene da giocatore. A Jannik dovremo dare un po’ di tempo, anche se tutti sperano di vederlo subito in campo a lottare per il titolo”. E sulla squalifica: “Tre mesi senza giocare non sono facili, anche se in questo caso c’è il vantaggio di non essere infortunato — ha concluso — Dovremo essere pazienti, ritrovare subito il proprio miglior tennis non è mai facile”.