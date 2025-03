Federica Brignone, trionfo al SuperG di La Thuile: ora la coppa del mondo è a un passo

14 marzo 2025 a

Coppa del mondo vicinissima per Federica Brignone, che ha vinto il superG di La Thuile. Per il mondiale, che sarebbe il secondo dopo quello del 2020, manca però la certezza puramente matematica dal momento che Lara Gut-Behrami, quarta e sempre più staccata, avrebbe ancora 4 gare a disposizione. Tuttavia, la svizzera non corre lo slalom e non è annunciata al via nelle finali di Sun Valley. E se anche lo facesse, all'azzurra basterebbe arrivare 14esima in una delle gare americane. "Non ho parole - ha detto l'italiana in presa a una forte emozione dopo la gara -. Sto vivendo una giornata fantastica, ci tenevo a vincere qui a La Thuile davanti alla mia gente, era uno dei miei sogni. Grande è stato l'aiuto degli addetti ai lavori che hanno consentito di farci gareggiare". Per la Brignone si tratta della vittoria numero 37 in carriera e podio numero 83, a meno 5 da Alberto Tomba.

Seconda, a un centesimo, l'altra azzurra, Sofia Goggia. Una situazione piuttosto bizzarra che ha portato le due ad abbracciarsi allegramente tra parolacce, scuse e risate. Per Sofia si tratta, in effetti, di un'altra occasione persa per poco. Basti pensare che solo ieri era finita seconda per 6 centesimi, stesso distacco che le ha negato una medaglia in SuperG ai Mondiali. Lei, però, resta comunque soddisfatta delle sue prestazioni dopo un infortunio gravissimo. E fa i complimenti alla sua rivale per i suoi grandi risultati. La Brignone è a quota dieci gara di Coppa vinte. Quest'ultima tappa valdostana le ha regalato emozioni e lacrime. Molto commossi sia la mamma Ninna Quario che il fratello allenatore Davide.