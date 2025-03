Ferrari, lo choc di Leclerc e Hamilton dopo il flop all'esordio: si mette malissimo

15 marzo 2025 a

La Ferrari incassa un settimo e ottavo posto nella griglia di partenza del Gp d'Australia, prima prova del Mondiale 2025 di Formula 1. Un risultato che ha lasciato i piloti del Cavallino con l'amaro in bocca. Primo a commentare è Charles Leclerc: "Già da stamattina la performance in generale non è stata la stessa di ieri. Penso di sapere da dove viene questo cambiamento però dobbiamo analizzare i dati. Abbiamo bisogno di perdere un po' di performance, che non è mai una cosa che si vuole fare ma è la cosa giusta: non andrò ulteriormente nel dettaglio". E ancora, sempre ai microfoni di Sky Sport: "Siamo solo al punto di partenza, torneremo avanti: di sicuro questa macchina ha potenziale però oggi eravamo 'fuori finestra', si è sentito e visto. "La macchina è cambiata abbastanza tra Q2 e Q3, quando non ho mai trovato il feeling. Soddisfatto non posso essere, ma era molto difficile guidare questa macchina. Ci sono tanti punti interrogativi verso domani. Vedremo, ma farò il meglio come sempre".

Nonostante il flop, Lewis Hamilton si dice"soddisfatto dei progressi che abbiamo fatto nel corso del weekend, giorno dopo giorno abbiamo ottimizzato la vettura e l'abbiamo portata alla condizione migliore. La macchina si comporta in maniera molto diversa dalla Mercedes che ho guidato per molti anni, mi ci è voluto tempo per abituarmi e aver fiducia nella vettura, ma sono riuscito ad avvicinarmi a Charles alla fine. Siamo lontani dalle aspettative, dobbiamo capire il perché. Nel Q3 con le gomme usate la mia si è rivelata molto buona fino all'ultima curva. Poi con le gomme nuove quando è girata la direzione del vento è variata la temperatura e il bilanciamento è cambiato dal giorno alla notte. Penso che sia stato così per tutti, ma abbiamo abbastanza margine di crescita".

Per Federic Vasseur non ci sono dubbi: "Non siamo stati magici per ora, ma il nostro passo è stato buono per tutto il weekend e fino al Q1 e al Q2 non eravamo molto lontani dalla McLaren, abbiamo perso il passo nel Q3 - ha commentato il team principal della rossa -. Dobbiamo continuare a spingere, non è la fine della stagione ma solo una qualifica, domani la gara sarà tutt'altra storia. Ma è vero che rispetto a quanto mostrato nelle altre sessioni non è stata una buona qualifica, il Q3 non è stato il nostro punto forte ed è quando abbiamo avuto un gap forte sulla McLaren". In ogni caso "penso che i sette decimi di distacco siano un quadro severo, dovuto al fatto che non abbiamo concluso in giro in Q3: fin lì il distacco era stato tra uno e tre decimi". Infine sulla possibile pioggia sulla gara: "Quando parti dal settimo e dall'ottavo posto preferisci una gara caotica e la pioggia è una buona opzione in questo senso. Non vedo lo scenario di una rimonta disperata perché il passo sulla lunga distanza per noi è stato buono, significa che possiamo rimontare anche su pista asciutta".