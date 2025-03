Sinner, via Frankopan dentro Vittur: cambio epocale nel suo staff

Andrea Valle 18 marzo 2025 a

Fermo ai box per la squalifica per doping concordata con la Wada, “l’azienda” Jannik Sinner cambia agente. Il n.1 del mondo ha annunciato che il suo agente, Lawrence Frankopan, Ceo di StarWing Sports, lascerà la sua posizione di supervisore dei progetti commerciali di Sinner con effetto immediato mentre Alex Vittur, fondatore dell’agenzia Avima Sports & Business Management, assumerà d’ora in poi la guida completa dell’attività di Sinner.

Si interrompe così dopo 5 anni la collaborazione con Lawrence Frankopan che commenta: «Dato il mio impegno a lungo termine con StarWing Sports, non ho potuto accettare la sua offerta di lavorare esclusivamente per Avima, ma sono grato di aver avuto l’opportunità di lavorare con un talento come Jannik e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. Gli auguro il meglio e tanto successo nelle sue imprese future», ha detto Frankopan.

«Lawrence Frankopan e il suo team mi hanno dato un grande sostegno, che rimarrà sempre con me. Voglio ringraziarli per la loro dedizione nel corso degli anni», ha invece dichiarato Jannik Sinner che si è affidato a StarWing Sports per la gestione dei suoi contratti commerciali sin da quando aveva 18 anni, costruendo solide partnership con alcuni dei marchi più prestigiosi a livello globale.

Intanto pur non giocando il tennista altoatesino aumenta il vantaggio su Zverev e Alcaraz dopo il Masters 1000 di Indian Wells. Jannik resta saldamente n. 1 al mondo, e ha 3.385 pt in più del tedesco e 4.420 pt di vantaggio sullo spagnolo. Quando sarà concluso il Masters 1000 di Miami, Sinner avrà superato le 41 settimane di Andy Murray. Ed è comunque matematicamente certo di scavalcare anche le 43 di Gustavo Kuerten e diventare il tredicesimo giocatore con più settimane in vetta al ranking all’attivo in carriera da quando esiste la classifica computerizzata, introdotta nel 1973.