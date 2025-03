Carlos Alcaraz, il suo nome nelle carte della battaglia legale di Djokovic: "Non ne sapevo nulla"

20 marzo 2025 a

Le carte dell'azione legale della PTPA - promossa dal "sindacato" tennistico al cui vertice c'è Novak Djokovic - hanno lasciato di stucco Carlos Alcaraz. Il tennista ha infatti scoperto che c'è anche il suo nome nella causa contro ATP, il WTA, l’ITF e l’ITIA. Il motivo? La sua presa di posizione dei mesi scorsi sui troppi impegni dei tennisti, che rischiano di mettere a repentaglio la loro salute. Nel punto 213 del documento, proprio in merito allo stress eccessivo a cui sarebbero sottoposti i giocatori, vengono tirati in ballo diversi di questi. "I giocatori hanno parlato apertamente dei costi che questi programmi comportano per loro. Coco Gauff ha definito 'non salutari' le partite che finiscono dopo mezzanotte dell'Open di Francia 2024. Carlos Alcaraz ha criticato il programma del Tour, affermando che gli imputati (ATP, WTA, ITF e ITIA, ndr) dell'organo direttivo 'uccideranno (i giocatori) in qualche modo'. E Iga Swiatek ha avvertito che l'attuale strategia di programmazione degli imputati dell'organo direttivo 'non finirà bene'".

Effettivamente Alcaraz, a ridosso delle ultime Olimpiadi, pronunciò parole simili: "Gli infortuni sono la mia unica paura, in qualche modo ci uccideranno. In questa fase molti bravi tennisti rischiano di perdere i loro tornei a causa di infortuni. A volte succede che non voglio andare a giocare un torneo: non devo mentire, mi sono sentito così alcune volte. Non mi sento per nulla motivato. Eppure ho detto e ripetuto che il mio miglior tennis lo gioco quando posso sorridere e divertirmi in campo. È il modo migliore per motivarmi ad andare a giocare un torneo".

Interpellato però sulle azioni legali, Alcaraz ha detto di essere all'oscuro. Di più, "la verità è che per me è stata una sorpresa perché, sinceramente, nessuno mi aveva detto niente a riguardo. Ieri ho visto sui social media che c'erano delle dichiarazioni… Come se stessero pubblicando qualcosa che ho detto in una conferenza stampa e di cui non ero a conoscenza".