Musetti avanti a Miami, il punto che fulmina Halys. Cinà, il sogno finisce

L'azzurro Lorenzo Musetti approda ai sedicesimi di finale del Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione, con un montepremi totale pari a 11.255.535 dollari, in corso sul cemento dell'Hard Rock Stadium. Niente da fare, invece, per il baby Federico Cinà, sconfitto dal più esperto Dimitrov.

Il 23enne toscano, numero 16 del mondo e 15esima forza del tabellone, nel suo debutto sui campi della Florida (al primo turno ha usufruito di un bye), si è imposto con non poca sofferenza sul francese Quentin Halys, numero 57 del ranking internazionale, col punteggio di 3-6 7-6 (4) 7-5.

Al prossimo turno Musetti sfiderà l'ostico canadese Felix Auger-Aliassime, 19 Atp, oggi vincitore contro l'australiano Tristan Schoolkate, proveniente dalle qualificazioni, con un duplice 6-4.

Rahh Quentin Halys peut avoir des regrets...



Il avait regardé Musetti dans les yeux pendant 2h30, mais Musetti a été plus solide dans les moments chauds...



Sa tournée sur dur extérieur est très bonne, du +.



Place à la terre battue maintenant. pic.twitter.com/DrrEru0AlW — Romain (@RomainNextGen) March 21, 2025

L'attesa di gran parte dei tifosi italiani "orfani" di Jannik Sinner ancora per un mese e mezzo era però per la sfida di Cinà, capace di battere al suo debutto assoluto l'argentino Francisco Comesana, numero 67 del ranking Atp. Il giovanissimo siciliano si è arreso in due set, ma ben figurando soprattutto nel secondo, contro Grigor Dimitrov, numero 15 ed ex top ten: 6-1 6-4 il punteggio finale.

"Era molto difficile riuscire a stare tranquillo oggi. Ho provato a farlo. Potevo dare di più di certo ma era la mia prima esperienza a questo livello", ha commentato a caldo Cinà ai microfoni di Sky Sport. "Dimitrov sapeva bene cosa fare per darmi fastidio ed è riuscito nel suo intento. Il problema agli addominali degli ultimi giorni non mi ha condizionato più di tanto. Questo match e quello del primo turno mi hanno lasciato molto. Oggi non è andato bene il servizio: cercherò di lavorare molto non solo sulla battuta ma anche sul dritto".