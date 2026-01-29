Libero logo
Spari a Rogoredo
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Lorenzo Musetti, attacco vergognoso. Holger Rune: "Guarda cosa mi è successo..."

di Lorenzo Pastugliagiovedì 29 gennaio 2026
Lorenzo Musetti, attacco vergognoso. Holger Rune: "Guarda cosa mi è successo..."

2' di lettura

Un post social cattivissimo, arrivato nel momento peggiore, e poi una risposta che ribalta tutto e diventa una vera lezione. È quanto successo a Lorenzo Musetti dopo il ritiro nel quarto di finale degli Australian Open contro Novak Djokovic, una partita che l’azzurro stava dominando prima che un infortunio muscolare alla coscia lo costringesse ad alzare bandiera bianca.

Sui social, come spesso accade, non è mancato chi ha scelto la strada dell’attacco gratuito. Su X è comparso un messaggio durissimo: “Musetti si ritira troppo facilmente. Non combatte. Si è arreso facilmente, molte volte lo fa. Non è un combattente”. Parole che hanno fatto rumore, soprattutto perché rivolte a un giocatore che era avanti di due set in un quarto di Slam e che, evidentemente, non aveva alcun interesse a fermarsi se non per reale necessità.

Musetti, impegnato in conferenza stampa a Melbourne e visibilmente provato, non ha replicato. A farlo, però, è stato un collega che conosce molto bene cosa significhi ignorare i segnali del corpo: Holger Rune. Il danese è intervenuto sotto quel post spiegando perché la scelta dell’azzurro fosse non solo comprensibile, ma corretta. “Guarda cosa mi è successo quando ho forzato su una lesione di primo grado alla gamba — le parole di  Holger — mi è costato più tempo lontano dal tennis che mai. Sì, vogliamo combattere a qualsiasi costo e con dolore, ma capisco perfettamente che Musetti abbia scelto di ascoltare il suo corpo”, trasformando di fatto la polemica in un messaggio di responsabilità.

Rune parla per esperienza diretta: lo scorso ottobre, a Stoccolma, infatti, decise di giocare nonostante un problema muscolare e il giorno dopo arrivò la rottura del tendine d’Achille, con mesi di stop e un’operazione chirurgica. La sua risposta è diventata così una lezione pubblica contro il giudizio facile e a favore di una cultura sportiva più consapevole.

tag
australian open
lorenzo musetti
holger rune
nole djokovic

Sospetti australi Jannik Sinner, misure estreme contro di lui: "Perquisizione corporale"

Botta e risposta Novak Djokovic fulmina il giornalista: "Circa 15 anni..."

E tanti saluti Jannik Sinner liquida Ben Shelton: "Non sono bravo in matematica, ma..."

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, misure estreme contro di lui: "Perquisizione corporale"

Jannik Sinner, misure estreme contro di lui: "Perquisizione corporale"

Lorenzo Pastuglia
Spalletti gela Del Piero in tv: "Non ci sono spunti per parlare"

Spalletti gela Del Piero in tv: "Non ci sono spunti per parlare"

Roberto Tortora
Flop Champions: secondo voi Antonio Conte lascerà il Napoli?

Flop Champions: secondo voi Antonio Conte lascerà il Napoli?

Novak Djokovic fulmina il giornalista: "Circa 15 anni..."

Novak Djokovic fulmina il giornalista: "Circa 15 anni..."