Germania-Italia, fischi per l'Inno di Mameli: vergogna sulle tribune di Dortmund

23 marzo 2025 a

a

a

Fischi durante l'Inno dell'Italia a Dortmund: ne sono piovuti tantissimi dalle tribune e sono durati fino a quando il canto degli italiani non è terminato. Anche all'andata era successo a parti inverse un episodio del genere. Poco prima dell'inizio del match, invece, i tifosi tedeschi hanno mostrato una coreografia impressionante per festeggiare i 125 anni della Federazione tedesca proprio sull'iconico "muro giallo".

Per sfidare la Germania, il ct azzurro Luciano Spalletti ha deciso che Maldini supporterà Kean nel 3-5-2. L'obiettivo è ribaltare il risultato dell'andata. Per gli azzurri in difesa ci sono Alessandro Buongiorno e lo juventino Federico Gatti con Bastoni spostato braccetto di sinistra. Di Lorenzo passa invece sulla fascia destra con Udogie a sinistra. A centrocampo c'è Samuele Ricci che già al Meazza aveva ben figurato. Conservano il posto in mediana Barella e Tonali.

No di Mancini: alla Juve arriva Tudor, "così Giuntoli ha cacciato Thiago Motta"

L'arbitro della partita è il polacco Szymon Marciniak, 44 anni, molto noto nel mondo del calcio: nel 2022 ha diretto la finale dei Mondiali in Qatar, vinta dall'Argentina sulla Francia. Nella stagione successiva per lui è arrivata la designazione anche per la finale di Champions League vinta dal Manchester City sull'Inter. Se l'Italia di Spalletti riuscisse a sconfiggere la Germania avrebbe un cammino più agevolato in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026. In particolare, finirebbero nel Girone A da 4 squadre assieme a Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, avversari più abbordabili. In caso di sconfitta, invece, andrebbe nel Girone I da 5 formazioni con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.