Juventus, Thiago Motta umiliato da Giuntoli: "Mi vergogno di averti preso", dopo questa frase...

E' finita malissimo, peggio di quanto molti potessero pensare, l'avventura di Thiago Motta alla Juventus . Il tecnico italo-brasiliano, reduce da due sconfitte per 4-0 con l' Atalanta in casa e 3-0 sul campo della Fiorentina , è stato letteralmente umiliato dall'uomo che lo aveva scelto per il dopo-Allegri lo scorso giugno, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli .

Sul conto del mister hanno pesato una serie di valutazioni tecniche, caratteriali e ambientali. Dopo l'ultimo tracollo di Firenze (seguito alle eliminazioni in Champions League contro il Psv, in Coppa Italia contro l'Empoli e al treno scudetto ormai scappato via), per qualche giorno i dirigenti bianconeri hanno cercato di capire se la situazione fosse in qualche modo ricomponibile, perlomeno fino a fine stagione. La Juve è quinta, sorpassata in zona Champions dal Bologna, e a complicare tutto la sensazione di una squadra che avesse ormai "staccato la spina" a livello mentale. La gestione tecnico-tattica di Motta non ha convinto, non si è mai vista una vera reazione, in campo e fuori il clima è apparso caotico e confuso. Insomma, l'allenatore aveva perso il bandolo della matassa.