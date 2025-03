Jacopo Berrettini, caos a Napoli: l'ombra delle scommesse

Brutto episodio capitato a Jacopo Berrettini , fratello minore del più conosciuto Matteo e anche lui giovane tennista in rampa di lancio. Il teatro è quello della Napoli Tennis Cup , circondata da un tifo calorosissimo, anche troppo viste le conseguenze di ciò che stiamo per raccontare.

Perché tanto sbilanciamento? Si fa strada, pericolosamente, l’ombra delle scommesse sul match Berrettini-Fonio, come allude la pagina X Smash in Rete , che ricorda un episodio simile accaduto l’anno scorso contro il torrese Raul Brancaccio . Il tennista, intervistato da Repubblica, denunciò: “Più facevo punti più dalle tribune mi urlavano offese irripetibili : erano scommettitori che avevano puntato sul mio avversario”.

Difficile curare questa piaga, sempre più diffusa, con la possibilità di effettuare giocate specifiche solo per una singola partita o un singolo game. Certo, ci vorrebbe più attenzione da parte dei commissari e dell’arbitro di gara. Berrettini jr, dal canto suo, si è trincerato in un lungo silenzio, nessuna reazione sui suoi profili social. Prima del torneo napoletano, si era detto entusiasta, anche per la presenza di amici e familiari provenienti da Roma. I quali, certamente, non si aspettavano di dover assistere ad uno spettacolo del genere.