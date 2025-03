Ancellotti sbotta, attacco pesantissimo

«Tebas? Sapevo della sua ossessione per il Madrid, non sapevo dell’ossessione per il suo allenatore. Deve concentrarsi sulle sue cose, perché sta mancando di rispetto al Madrid e all’allenatore». Così il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti è tornato a polemizzare con il presidente della Liga a proposito delle troppe partite ravvicinate tra campionato e Champions League e in particolare quella con il Villarreal. «Loro avevano accettato di spostare la partita e così anche le emittenti televisive, ma la Liga no. Se una partita può essere cambiata e loro non la cambiano, non giochiamo. Se non può essere cambiata per un altro motivo, ci presenteremo», ha detto Ancelotti che poi ha replicato alle voci di un suo futuro sulla panchina del Brasile.

«Il Brasile ti ha contattato? No. Il contratto è chiaro, non ho niente da aggiungere. Nutro un grande affetto per i tifosi brasiliani e per i loro giocatori, ma ho un contratto con il Madrid. Non ricordo di aver parlato di questo con Ronaldo», ha detto. Infine sull’indagine della Uefa sui suoi giocatori per la festa al Metropolitano

. «Riteniamo che tutto sia stato fatto correttamente e attendiamo la decisione della Uefa, ma confidiamo che tutto andrà a finire bene», ha concluso. Intanto è stata fissata per mercoledì, 2 aprile, l’udienza di un processo per frode fiscale a carico di Ancelotti. La Procura di Madrid imputa al tecnico italiano il mancato versamento in tempi utili al Tesoro pubblico di circa un milione di euro negli esercizi fiscali 2014 e 2015, ai tempi della sua prima esperienza alla guida degli attuali campioni d’Europa. Per questo motivo, l’accusa chiede una condanna a quattro anni e nove mesi di carcere. Prima dell’udienza c’è ancora margine per un eventuale patteggiamento. In tal caso, l’accordo verrebbe comunque ufficializzato il giorno del processo.