Inter, il dramma di Frattesi: la rivelazione sulla nonna

Proprio Frattesi è stato l’autore del secondo gol nerazzurro contro i friulani a San Siro, poi risultato decisivo per la vittoria della squadra di Inzaghi. A fine gennaio, dopo il Lecce , il centrocampista aveva confidato: "È stato un mese un po' particolare perché mia nonna non sta tanto bene. Avevo la testa altrove ”.

La voglia è ora di rilanciarsi e di finire al meglio una stagione complicata, nella quale l’Inter insegue il Triplete. E pensare che a gennaio era molto vicino alla Roma. Il procuratore Beppe Riso gli aveva prospettato la possibilità di tornare a casa, Frattesi aveva detto di sì per tornare protagonista, ma l'Inter non ha fatto sconti alla Roma e tantomeno pensato di cederlo a una diretta concorrente nella corsa scudetto come il Napoli .

Alla fine Frattesi è rimasto a Milano, meno incisivo, meno sorridente, meno importante. Il gol all’Udinese potrebbe essere stata la scintilla per trasformare in meglio una stagione complicata, prima di un probabile addio in estate per inseguire palcoscenici sui quali possa sentirsi più al centro. Quello di domenica, insomma, potrebbe essere uno degli ultimi gol dell’ex Sassuolo in nerazzurro.