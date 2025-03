Conceicao sbrocca: "Bambino?", alta tensione al Milan

Sergio Conceicao è piuttosto nervoso. Non cerca rassicurazioni sul suo futuro al Milan, ma chiede di poter lavorare tranquillo. E così scoppia la rissa in conferenza stampa con il tecnico rossonero piuttosto fumantino: "Le rassicurazioni da Ibra e dal club? Lasciatemi dire una cosa, è normale che si parli tanto. Io devo lavorare e non pensare ad altro. Non ho bisogno di rassicurazioni o che qualcuno mi dica qualcosa, non ho questa debolezza. Io dipendo dai risultati, e lavoro per quello".

Poi i toni si fanno più duri e sbrocca: "La prossima partita è quella che conta, non ho bisogno che mi dicano ‘stai tranquillo…”. Dipendo dai risultati, quando arriverà l’ora, fra una settimana, un anno, dieci anni che le nostre vite si separeranno, arriverà. Sennò sembra un bambino che ha bisogno che il papà gli dice che gli vuole bene. No, naturale che lo voglia".