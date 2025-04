Gp Suzuka, Verstappen domina. Poi le McLaren, Leclerc quarto

Max Verstappen inarrivabile, un fenomeno senza eguali. Semplicemente il più forte di tutti. Tutti a chiedersi chi quest'anno avrebbe potuto rovinare il dominio McLaren, ed ecco la risposta: ovviamente lui, l'olandese campione del mondo, l'asso della Red Bull. Verstappen è stato l'imperatore del weekend del Gp del Giappone, terzo appuntamento della stagione della F1.

Il pilota olandese della Red Bull si è preso la vittoria in gara dopo che sabato aveva conquistato una pole da fantascienza facendo segnare il nuovo record della pista. Il tutto per certo non con la macchina migliore del circus, anzi. E ancora, Verstappen è il primo di sempre a vincere quattro volte consecutive a Suzuka, il "suo" circuito. Stavolta Lando Norris e Oscar Piastri si sono dovuti inchinare, finendo sui gradini più bassi del podio. Per la Ferrari il quarto posto di Charles Leclerc, in una gara comunque abbastanza anonima se non fosse per il casco speciale per celebrare il 150esimo Gran Premio in carriera. Lewis Hamilton al traguardo ancora più indietro: settimo. Tanta la delusione per la performance del britannico.